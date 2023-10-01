Seznam společností
eQ Technologic
eQ Technologic Platy

Platy ve společnosti eQ Technologic se pohybují od $21,310 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $88,896 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti eQ Technologic. Naposledy aktualizováno: 9/12/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $28.9K

Backend softwarový inženýr

Produktový designér
$21.3K
Manažer softwarového inženýrství
$88.9K

Architekt řešení
$53.2K
Časté dotazy

