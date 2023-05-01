Seznam společností
Eptura
Eptura Platy

Platy ve společnosti Eptura se pohybují od $104,957 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $180,900 pro pozici Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Eptura. Naposledy aktualizováno: 10/17/2025

Obchodní analytik
$111K
Produktový designér
$181K
Softwarový inženýr
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Eptura je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $180,900. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Eptura je $110,550.

