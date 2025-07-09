Seznam společností
Epson
Epson Platy

Platy ve společnosti Epson se pohybují od $45,338 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $162,810 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Epson. Naposledy aktualizováno: 9/12/2025

$160K

Obchodní operace
$84.6K
Obchodní analytik
$109K
Datový vědec
$45.3K

Lidské zdroje
$82.3K
Produktový manažer
$151K
Projektový manažer
$163K
Obchodní inženýr
$62.7K
Softwarový inženýr
$48.4K
Časté dotazy

The highest paying role reported at Epson is Projektový manažer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,810. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Epson is $83,446.

