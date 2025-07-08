Eppendorf Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti Eppendorf se pohybují od $82,037 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $88,117 pro pozici Hardwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Eppendorf. Naposledy aktualizováno: 11/23/2025

Hardwarový inženýr
$88.1K
Softwarový inženýr
$82K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Eppendorf je Hardwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $88,117. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Eppendorf je $85,077.

