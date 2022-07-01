EPI-USE Labs Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti EPI-USE Labs se pohybují od $127,400 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $190,045 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti EPI-USE Labs. Naposledy aktualizováno: 11/20/2025

Softwarový inženýr
$127K
Architekt řešení
$190K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti EPI-USE Labs je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $190,045. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti EPI-USE Labs je $158,723.

