Enfusion
  Platy
  Obchodní analytik

  Všechny platy Obchodní analytik

Enfusion Obchodní analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Obchodní analytik in United States ve společnosti Enfusion činí celkem $110K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Enfusion. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Mediánový balíček
company icon
Enfusion
Business Analyst
Chicago, IL
Celkem za rok
$110K
Pozice
L4
Základní
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Enfusion?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní analytik ve společnosti Enfusion in United States představuje roční celkovou odměnu $205,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Enfusion pro pozici Obchodní analytik in United States je $97,000.

Související společnosti

Další zdroje