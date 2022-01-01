Seznam společností
Enfusion
Enfusion Platy

Platy ve společnosti Enfusion se pohybují od $50,113 celkové roční kompenzace pro pozici Projektový manažer na dolním konci až po $120,750 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Enfusion. Naposledy aktualizováno: 9/6/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Softwarový inženýr
Median $121K

Full-Stack softwarový inženýr

Účetní
$116K
Obchodní analytik
$90.3K

IT specialista
$61K
Projektový manažer
$50.1K
Technický programový manažer
$78.4K
Technický spisovatel
$67.3K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Enfusion je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $120,750. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Enfusion je $78,390.

