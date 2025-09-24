Seznam společností
Endava
Endava Architekt řešení Platy

Mediánový kompenzační balíček Architekt řešení in Romania ve společnosti Endava činí celkem RON 298K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Endava. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Mediánový balíček
company icon
Endava
Solution Architect
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Celkem za rok
RON 298K
Pozice
Senior Solution Architect
Základní
RON 247K
Stock (/yr)
RON 51.4K
Bonus
RON 0
Roky ve společnosti
21 Roky
Roky zkušeností
23 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Endava?

RON 712K

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Endava in Romania představuje roční celkovou odměnu RON 432,961. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Endava pro pozici Architekt řešení in Romania je RON 261,054.

