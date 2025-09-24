Seznam společností
Endava
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Endava Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in Romania ve společnosti Endava se pohybuje od RON 90.9K year pro Software Engineer do RON 356K year pro Principal Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Romania činí celkem RON 114K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Endava. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
RON 90.9K
RON 90.9K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 212K
RON 212K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
RON 712K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Endava?

Zahrnuté pozice

Frontend softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

DevOps inženýr

Časté dotazy

Další zdroje