Emplifi
Emplifi Manažer softwarového inženýrství Platy

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in Czech Republic ve společnosti Emplifi činí celkem CZK 1.48M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Emplifi. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Mediánový balíček
company icon
Emplifi
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
Celkem za rok
CZK 1.48M
Pozice
-
Základní
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 140K
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Emplifi in Czech Republic představuje roční celkovou odměnu CZK 1,666,112. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Emplifi pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Czech Republic je CZK 1,451,676.

