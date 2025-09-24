Seznam společností
Emplifi
Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Czech Republic ve společnosti Emplifi činí celkem CZK 986K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Emplifi. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Mediánový balíček
company icon
Emplifi
Software Engineer
Prague, PR, Czech Republic
Celkem za rok
CZK 986K
Pozice
L3
Základní
CZK 986K
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Emplifi?

CZK 3.49M

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Exportovat data
Platy stážistů

Přispět

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

AI výzkumník

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Emplifi in Czech Republic sits at a yearly total compensation of CZK 1,215,020. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Emplifi for the Softwarový inženýr role in Czech Republic is CZK 985,850.

