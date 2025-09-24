Seznam společností
Elsevier
Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Elsevier se pohybuje od $89.6K year pro Software Engineer 1 do $148K year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $110K.

Software Engineer 1
(Začátečnická úroveň)
$89.6K
$87.9K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
Software Engineer 3
$105K
$102K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
Jaké jsou kariérní úrovně u Elsevier?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Elsevier in United States představuje roční celkovou odměnu $175,700. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Elsevier pro pozici Softwarový inženýr in United States je $110,000.

