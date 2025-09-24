Seznam společností
Ellucian
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Ellucian Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in Mexico ve společnosti Ellucian činí MX$354K year pro L1. Mediánový yearní kompenzační balíček in Mexico činí celkem MX$357K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ellucian. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
L1(Začátečnická úroveň)
MX$354K
MX$354K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Ellucian?

Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Ellucian in Mexico představuje roční celkovou odměnu MXMX$25,776,775. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ellucian pro pozici Softwarový inženýr in Mexico je MXMX$6,890,353.

