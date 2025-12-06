Seznam společností
Elevate K-12
Elevate K-12 Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in India ve společnosti Elevate K-12 činí celkem ₹3.76M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Elevate K-12. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Mediánový balíček
company icon
Elevate K-12
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
$42.8K
Pozice
L4
Základní
$42.8K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Elevate K-12?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Elevate K-12 in India představuje roční celkovou odměnu ₹6,316,604. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Elevate K-12 pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹3,762,181.

Doporučené pozice

Další zdroje

