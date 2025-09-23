Seznam společností
Elation Health
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Elation Health Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United States ve společnosti Elation Health činí celkem $154K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Elation Health. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025

Mediánový balíček
company icon
Elation Health
Software Engineer
San Francisco, CA
Celkem za rok
$154K
Pozice
L3
Základní
$150K
Stock (/yr)
$4K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
9 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Elation Health?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Elation Health in United States představuje roční celkovou odměnu $169,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Elation Health pro pozici Softwarový inženýr in United States je $150,000.

