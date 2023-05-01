Seznam společností
Elation Health
Elation Health Platy

Platy ve společnosti Elation Health se pohybují od $85,425 celkové roční kompenzace pro pozici Úspěch zákazníků na dolním konci až po $185,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Elation Health. Naposledy aktualizováno: 8/26/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $154K
Úspěch zákazníků
$85.4K
Produktový manažer
$179K

Manažer softwarového inženýrství
Median $185K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Elation Health je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $185,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Elation Health je $166,550.

