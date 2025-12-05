Seznam společností
El Niño
Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in Netherlands ve společnosti El Niño se pohybuje od €32.4K do €44.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti El Niño. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$40.6K - $48.1K
Netherlands
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$37.4K$40.6K$48.1K$51.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u El Niño?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti El Niño in Netherlands představuje roční celkovou odměnu €44,341. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti El Niño pro pozici Softwarový inženýr in Netherlands je €32,389.

