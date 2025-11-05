Seznam společností
Mediánový kompenzační balíček Strojní inženýr in Greater Paris Area ve společnosti EDF FR činí celkem €42.6K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti EDF FR. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Celkem za rok
€42.6K
Pozice
L3
Základní
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.5K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
5 Roky
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Strojní inženýr ve společnosti EDF FR in Greater Paris Area představuje roční celkovou odměnu €43,378. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti EDF FR pro pozici Strojní inženýr in Greater Paris Area je €42,550.

Další zdroje