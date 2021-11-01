Seznam společností
ECS
ECS Platy

Platy ve společnosti ECS se pohybují od $7,236 celkové roční kompenzace pro pozici Strojní inženýr na dolním konci až po $226,125 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ECS. Naposledy aktualizováno: 9/6/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $140K

Datový inženýr

Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $85K
Obchodní analytik
$141K

Manažer datové vědy
$151K
IT specialista
$89.6K
Marketing
$102K
Strojní inženýr
$7.2K
Programový manažer
$118K
Projektový manažer
$64.7K
Architekt řešení
$181K
Technický programový manažer
$226K
Časté dotazy

El puesto con mayor remuneración reportado en ECS es Technický programový manažer at the Common Range Average level con una compensación total anual de $226,125. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ECS es $117,600.

