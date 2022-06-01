Seznam společností
Duetto
Duetto Platy

Platy ve společnosti Duetto se pohybují od $153,022 celkové roční kompenzace pro pozici Manažer softwarového inženýrství na dolním konci až po $275,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Duetto. Naposledy aktualizováno: 11/23/2025

Softwarový inženýr
Median $275K
Manažer softwarového inženýrství
$153K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Duetto je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $275,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Duetto je $214,011.

Další zdroje

