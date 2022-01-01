Seznam společností
Dublin City University
Dublin City University Platy

Platy ve společnosti Dublin City University se pohybují od $60,770 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $84,103 pro pozici Datový analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Dublin City University. Naposledy aktualizováno: 11/23/2025

Datový analytik
$84.1K
Softwarový inženýr
$60.8K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Dublin City University je Datový analytik at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $84,103. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dublin City University je $72,436.

