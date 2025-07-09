Adresář Společností
DSTA
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

DSTA Platy

Rozsah platů DSTA se pohybuje od $60,214 v celkové kompenzaci ročně pro Datový vědec na spodním konci do $156,800 pro Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti DSTA. Naposledy aktualizováno: 8/18/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $75K

Full-stack softwarový inženýr

Datový vědec
$60.2K
Hardwarový inženýr
$73.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Manažer programu
$127K
Projektový manažer
$157K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$81.9K
Vedoucí softwarového inženýrství
$111K
Technický manažer programu
$124K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti DSTA je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $156,800. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti DSTA je $96,527.

Doporučené práce

    Pro DSTA nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Netflix
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje