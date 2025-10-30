Seznam společností
Mediánový kompenzační balíček Datový analytik in United Kingdom ve společnosti DRW činí celkem £152K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti DRW. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Mediánový balíček
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£152K
Pozice
L1
Základní
£152K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
0 Roky
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti DRW in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £247,926. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti DRW pro pozici Datový analytik in United Kingdom je £119,314.

