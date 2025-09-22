Seznam společností
Druva
  • Platy
  • Technický spisovatel

  • Všechny platy Technický spisovatel

Druva Technický spisovatel Platy

Mediánový kompenzační balíček Technický spisovatel in India ve společnosti Druva činí celkem ₹2.5M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Druva. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Mediánový balíček
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Celkem za rok
₹2.5M
Pozice
Staff Technical Writer
Základní
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
11 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Druva?

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický spisovatel ve společnosti Druva in India představuje roční celkovou odměnu ₹4,497,794. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Druva pro pozici Technický spisovatel in India je ₹2,534,224.

