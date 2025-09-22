Seznam společností
Druva
Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Druva se pohybuje od ₹2.59M year pro Staff Software Engineer do ₹6.68M year pro Principal Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹4.59M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Druva. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Časté dotazy

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Softwarový inženýr tại Druva in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹7,183,110. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Druva cho vị trí Softwarový inženýr in India là ₹4,075,959.

