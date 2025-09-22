Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Druva se pohybuje od ₹2.59M year pro Staff Software Engineer do ₹6.68M year pro Principal Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹4.59M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Druva. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
