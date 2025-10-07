Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in Greater Seattle Area ve společnosti Dropbox se pohybuje od $254K year pro IC2 do $380K year pro IC3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Seattle Area činí celkem $250K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dropbox. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$254K
$174K
$63.6K
$17.3K
IC3
$380K
$209K
$144K
$27.8K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Dropbox podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)