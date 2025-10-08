Kompenzace Datový inženýr in United States ve společnosti Dropbox se pohybuje od $165K year pro IC1 do $272K year pro IC3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $260K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dropbox. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
IC1
$165K
$135K
$20.8K
$10.1K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$272K
$177K
$69.4K
$25.9K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Dropbox podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)