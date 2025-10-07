Kompenzace Backend softwarový inženýr in United States ve společnosti Dropbox se pohybuje od $173K year pro IC1 do $575K year pro IC5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $310K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dropbox. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
IC1
$173K
$133K
$30.7K
$9.7K
IC2
$259K
$172K
$68.8K
$18.2K
IC3
$361K
$209K
$123K
$28.5K
IC4
$412K
$219K
$153K
$39.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Dropbox podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)