Dropbox
Kompenzace Interakční designér in United States ve společnosti Dropbox se pohybuje od $371K year pro IC4 do $322K year pro IC5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $150K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dropbox. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
Senior Product Designer
$371K
$206K
$121K
$44.8K
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Dropbox podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Interakční designér ve společnosti Dropbox in United States představuje roční celkovou odměnu $435,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dropbox pro pozici Interakční designér in United States je $302,300.

Další zdroje