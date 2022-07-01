Adresář Společností
DrFirst
DrFirst Platy

Rozsah platů DrFirst se pohybuje od $113,565 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový manažer na spodním konci do $189,050 pro Lidské zdroje na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti DrFirst. Naposledy aktualizováno: 8/18/2025

$160K

Obchodní analytik
$184K
Lidské zdroje
$189K
Produktový manažer
$114K

Softwarový inženýr
$172K
FAQ

The highest paying role reported at DrFirst is Lidské zdroje at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DrFirst is $177,619.

