Dremio Platy

Rozsah platů Dremio se pohybuje od $42,746 v celkové kompenzaci ročně pro Zákaznický servis na spodním konci do $301,500 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Dremio. Naposledy aktualizováno: 8/18/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $212K
Zákaznický servis
$42.7K
Produktový manažer
$302K

Prodej
$241K
Architekt řešení
$177K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Највише плаћена улога пријављена у Dremio је Produktový manažer at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $301,500. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Dremio је $211,500.

