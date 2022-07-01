Seznam společností
Drawbridge
Drawbridge Platy

Platy ve společnosti Drawbridge se pohybují od $160,800 celkové roční kompenzace pro pozici Informační technolog (IT) na dolním konci až po $174,125 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Drawbridge. Naposledy aktualizováno: 11/19/2025

Informační technolog (IT)
$161K
Softwarový inženýr
$174K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Drawbridge je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $174,125. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Drawbridge je $167,463.

Další zdroje

