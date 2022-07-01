Seznam společností
Drata
Drata Platy

Platy ve společnosti Drata se pohybují od $101,584 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $242,676 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Drata. Naposledy aktualizováno: 9/9/2025

$160K

Lidské zdroje
$188K
Marketing
$173K
Produktový designér
$139K

Projektový manažer
$140K
Prodej
$102K
Softwarový inženýr
$243K
Časté dotazy

Další zdroje