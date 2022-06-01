Adresář Společností
Dragos
Dragos Platy

Rozsah platů Dragos se pohybuje od $96,900 v celkové kompenzaci ročně pro Lidské zdroje na spodním konci do $348,250 pro Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Dragos. Naposledy aktualizováno: 8/18/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $195K
Lidské zdroje
$96.9K
Produktový designér
$215K

Analytik kybernetické bezpečnosti
$181K
Vedoucí softwarového inženýrství
$223K
Architekt řešení
$348K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Dragos je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $348,250. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Dragos je $204,960.

