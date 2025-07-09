Adresář Společností
Drager
Drager Platy

Rozsah platů Drager se pohybuje od $51,270 v celkové kompenzaci ročně pro Projektový manažer na spodním konci do $168,840 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Drager. Naposledy aktualizováno: 8/18/2025

$160K

Strojní inženýr
$123K
Produktový manažer
$169K
Projektový manažer
$51.3K

Prodej
$88.6K
Softwarový inženýr
$86.4K

Full-stack softwarový inženýr

Vedoucí softwarového inženýrství
$90.8K
Architekt řešení
$106K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Drager è Produktový manažer at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $168,840.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Drager è di $90,847.

