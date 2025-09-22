Seznam společností
DP World
DP World Manažer softwarového inženýrství Platy

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in India ve společnosti DP World činí celkem ₹8.17M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti DP World. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Mediánový balíček
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹8.17M
Pozice
-
Základní
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹1.29M
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
12 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u DP World?

₹13.94M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti DP World in India představuje roční celkovou odměnu ₹10,812,636. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti DP World pro pozici Manažer softwarového inženýrství in India je ₹6,871,484.

Další zdroje