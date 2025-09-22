Seznam společností
DP World
DP World Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti DP World se pohybuje od ₹2.21M year pro SDE do ₹4.97M year pro Group SDE 2. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹4.08M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti DP World. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
SDE
(Začátečnická úroveň)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u DP World?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti DP World in India představuje roční celkovou odměnu ₹6,635,935. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti DP World pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹3,987,642.

