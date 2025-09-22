Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti DP World se pohybuje od ₹2.21M year pro SDE do ₹4.97M year pro Group SDE 2. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹4.08M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti DP World. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
