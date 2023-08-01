Adresář Společností
DP World
DP World Platy

Rozsah platů DP World se pohybuje od $22,984 v celkové kompenzaci ročně pro Provoz zákaznického servisu na spodním konci do $108,463 pro Technický manažer programu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti DP World. Naposledy aktualizováno: 8/18/2025

$160K

Softwarový inženýr
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Inženýr zajištění kvality (QA)

Produktový manažer
Median $77.8K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $78.9K

Provoz zákaznického servisu
$23K
Datový analytik
$46.6K
Průmyslový designér
$81.6K
Informatik (IT)
$37.3K
Technický manažer programu
$108K
Technický writer
$41.4K
FAQ

The highest paying role reported at DP World is Technický manažer programu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $108,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World is $51,808.

