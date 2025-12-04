Seznam společností
Dozuki
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Dozuki Softwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Dozuki se pohybuje od $55.3K do $75.4K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dozuki. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$59.2K - $71.5K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$55.3K$59.2K$71.5K$75.4K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Dozuki?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Dozuki in United States představuje roční celkovou odměnu $75,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dozuki pro pozici Softwarový inženýr in United States je $55,250.

Další zdroje

