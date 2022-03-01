Adresář Společností
Dow
Dow Platy

Rozsah platů Dow se pohybuje od $34,354 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový designér na spodním konci do $417,900 pro Finanční analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Dow. Naposledy aktualizováno: 8/18/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $103K

Vědecký výzkumník

Strojní inženýr
Median $125K

Výrobní inženýr

Chemický inženýr
Median $104K

Výzkumný inženýr

Datový vědec
Median $164K
Účetní
$72.6K
Biomedicínský inženýr
$107K
Obchodní analytik
$103K
Rozvoj společnosti
$95.7K
Datový analytik
$45.3K
Vedoucí datové vědy
$164K
Elektrotechnický inženýr
$111K
Finanční analytik
$418K
Hardwarový inženýr
$130K
Informatik (IT)
$80.4K
Materiálový inženýr
$139K
Produktový designér
$34.4K
Produktový manažer
$279K
Projektový manažer
$116K
Prodej
$80.6K
Architekt řešení
$209K
Technický manažer programu
$61.1K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Dow je Finanční analytik at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $417,900. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Dow je $107,460.

