Adresář Společností
DoubleVerify
DoubleVerify Platy

Rozsah platů DoubleVerify se pohybuje od $67,609 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní analytik na spodním konci do $340,290 pro Technický manažer programu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti DoubleVerify. Naposledy aktualizováno: 8/18/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $208K
Produktový manažer
Median $170K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $255K

Účetní
$113K
Obchodní analytik
$67.6K
Datový analytik
$108K
Datový vědec
$249K
Lidské zdroje
$113K
Produktový designér
$194K
Projektový manažer
$143K
Prodej
$136K
Technický manažer programu
$340K
UX výzkumník
$111K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti DoubleVerify je Technický manažer programu at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $340,290. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti DoubleVerify je $142,722.

