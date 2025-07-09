Adresář Společností
DotPe
DotPe Platy

Rozsah platů DotPe se pohybuje od $3,629 v celkové kompenzaci ročně pro Marketingové operace na spodním konci do $53,678 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti DotPe. Naposledy aktualizováno: 8/18/2025

$160K

Marketingové operace
$3.6K
Manažer programu
$35.2K
Softwarový inženýr
$17.5K

Vedoucí softwarového inženýrství
$53.7K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti DotPe je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $53,678. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti DotPe je $26,348.

