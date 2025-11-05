Seznam společností
Dotdash Meredith
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • New York City Area

Dotdash Meredith Softwarový inženýr Platy v New York City Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in New York City Area ve společnosti Dotdash Meredith činí celkem $143K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dotdash Meredith. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Dotdash Meredith
Machine Learning Engineer
New York, NY
Celkem za rok
$143K
Pozice
Engineer
Základní
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Dotdash Meredith in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $170,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dotdash Meredith pro pozici Softwarový inženýr in New York City Area je $145,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Dotdash Meredith

Související společnosti

  • Google
  • Airbnb
  • Tesla
  • Intuit
  • Lyft
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje