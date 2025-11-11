Seznam společností
Dotdash Meredith
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový designér

  • UX designer

Dotdash Meredith UX designer Platy

Mediánový kompenzační balíček UX designer in United States ve společnosti Dotdash Meredith činí celkem $122K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dotdash Meredith. Naposledy aktualizováno: 11/11/2025

Mediánový balíček
company icon
Dotdash Meredith
UX Designer
New York, NY
Celkem za rok
$122K
Pozice
L2
Základní
$117K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Produktový designér nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici UX designer ve společnosti Dotdash Meredith in United States představuje roční celkovou odměnu $159,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dotdash Meredith pro pozici UX designer in United States je $122,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Dotdash Meredith

Související společnosti

  • Flipkart
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Roblox
  • Dropbox
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje