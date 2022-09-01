Adresář Společností
Dotdash Meredith Platy

Rozsah platů Dotdash Meredith se pohybuje od $80,400 v celkové kompenzaci ročně pro Analytik kybernetické bezpečnosti na spodním konci do $162,180 pro Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Dotdash Meredith. Naposledy aktualizováno: 8/18/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $144K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $145K
Marketing
$141K

Marketingové operace
$141K
Produktový designér
$162K
Projektový manažer
$126K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$80.4K
Vedoucí softwarového inženýrství
$123K
FAQ

The highest paying role reported at Dotdash Meredith is Produktový designér at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,180. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dotdash Meredith is $140,700.

