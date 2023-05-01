Seznam společností
Dormify
Dormify Platy

Platy ve společnosti Dormify se pohybují od $62,685 celkové roční kompenzace pro pozici Projektový manažer na dolním konci až po $90,450 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Dormify. Naposledy aktualizováno: 11/20/2025

Produktový manažer
$90.5K
Projektový manažer
$62.7K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Dormify je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $90,450. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dormify je $76,568.

Další zdroje

