Adresář Společností
dormakaba
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

dormakaba Platy

Rozsah platů dormakaba se pohybuje od $18,526 v celkové kompenzaci ročně pro Hardwarový inženýr na spodním konci do $170,056 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti dormakaba. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Hardwarový inženýr
$18.5K
Informatik (IT)
$147K
Produktový designér
$70.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Softwarový inženýr
$89.4K
Vedoucí softwarového inženýrství
$170K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti dormakaba je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $170,056. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti dormakaba je $89,367.

Doporučené práce

    Pro dormakaba nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • SoFi
  • Spotify
  • Square
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje