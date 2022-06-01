Seznam společností
Domino's Pizza
Domino's Pizza Platy

Platy ve společnosti Domino's Pizza se pohybují od $4,244 celkové roční kompenzace pro pozici Účetní na dolním konci až po $279,595 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Domino's Pizza. Naposledy aktualizováno: 11/20/2025

Softwarový inženýr
Median $100K

Full-Stack softwarový inženýr

Zákaznický servis
Median $31.2K
Účetní
$4.2K

Obchodní analytik
$52.9K
Obchodní rozvoj
$34.4K
Manažer datové vědy
$280K
Datový analytik
$68.6K
Finanční analytik
$15K
MEP inženýr
$101K
Produktový designér
$22.3K
Produktový manažer
$110K
Prodej
$31.1K
Technický programový manažer
$184K
Technický redaktor
$130K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Domino's Pizza je Manažer datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $279,595. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Domino's Pizza je $60,760.

Další zdroje

