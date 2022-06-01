Seznam společností
Domino Data Lab
Domino Data Lab Platy

Platy ve společnosti Domino Data Lab se pohybují od $165,825 celkové roční kompenzace pro pozici Technický spisovatel na dolním konci až po $497,376 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Domino Data Lab. Naposledy aktualizováno: 10/14/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $208K
Produktový manažer
Median $240K
Datový vědec
$247K

Finanční analytik
$229K
Produktový designér
$191K
Personalista
$229K
Manažer softwarového inženýrství
$497K
Architekt řešení
$171K
Technický spisovatel
$166K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Domino Data Lab podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Domino Data Lab je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $497,376. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Domino Data Lab je $228,850.

Další zdroje