Dollar Tree
Dollar Tree Platy

Rozsah platů Dollar Tree se pohybuje od $59,700 v celkové kompenzaci ročně pro Účetní na spodním konci do $211,050 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Dollar Tree. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025

$160K

Účetní
$59.7K
Zákaznický servis
$66.1K
Produktový manažer
$211K

Náborový pracovník
$122K
Architekt řešení
$204K
Rizikový kapitálový investor
$71K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Dollar Tree je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $211,050. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Dollar Tree je $96,324.

